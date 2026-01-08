Almeno 28 gli italo-venezuelani detenuti a Caracas | ecco chi sono

Attualmente sono almeno 28 gli italiani e italo-venezuelani detenuti a Caracas. Dopo l’annuncio di Jorge Rodríguez, presidente dell’Assemblea nazionale venezuelana, si attende il rilascio di un numero significativo di detenuti stranieri e venezuelani. La situazione rimane sotto attenzione internazionale, mentre si prosegue nel dialogo tra le parti per risolvere la vicenda.

Cresce l'attesa per la liberazione dei cittadini italiani e italo venezuelani detenuti in Venezuela dopo l'annuncio di Jorge Rodríguez, presidente dell'Assemblea nazionale, che ha comunicato il rilascio di un "numero importante" di detenuti venezuelani e stranieri. Oltre ad Alberto Trentini, ci sarebbero altri 27 connazionali coinvolti per motivi legati alla politica, all'attività professionale o all'espressione di opinioni considerate scomode al governo di Maduro. Tra i casi più noti si segnalano Daniel Enrique Echenagucia, imprenditore di Avellino, arrestato con la famiglia il 2 agosto 2024. Rilasciati i familiari, lui è scomparso per settimane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Chi sono i 28 detenuti politici italiani in Venezuela; Giornalista italiano fermato ed espulso dal Venezuela.

