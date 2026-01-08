Alluvioni definiti iter e tempi per l’utilizzo dello stanziamento da 99 milioni

L’atteso stanziamento di 99 milioni di euro, approvato dal Consiglio dei ministri, mira a supportare le zone colpite dagli eventi meteorologici eccezionali di febbraio e marzo dello scorso anno. Entro la fine di questo mese, saranno definiti i piani per l’utilizzo delle risorse, mentre da metà febbraio partiranno le procedure di rendicontazione e distribuzione dei contributi a cittadini e imprese nelle aree di Montale, Lamporecchio e Larciano.

L'attesa massima prevista è per la fine di questo mese: sarà allora che si conosceranno i piani per l'attribuzione dello stanziamento di 99 milioni di euro da parte del Consiglio dei ministri a seguito degli eventi meteorologici eccezionali del febbraio e marzo dello scorso anno, che nella nostra provincia hanno riguardato Montale, Lamporecchio e Larciano, mentre da metà febbraio partiranno le procedure di rendicontazione e erogazione dei contributi di immediato sostegno per cittadini e imprese colpite. Sono queste le principali novità emerse nel corso della riunione convocata ieri dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani per definire gli aspetti operativi delle risorse attributi alla Toscana dal governo: un incontro, che come fatto trapelare si è svolto in un clima "estremamente costruttivo e efficace", al quale hanno partecipato anche i sindaci dei territori coinvolti per un totale di ben 118 comuni.

