Allerta meteo arancione per mareggiate in Toscana | peggioramento venerdì 9 gennaio

L'area toscana sarà interessata da un’allerta arancione per mareggiate venerdì 9 gennaio 2026, secondo gli ultimi aggiornamenti di Meteo POP. La giornata si preannuncia caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse, con possibili mareggiate e peggioramenti delle condizioni del mare. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: La giornata di venerdì 9 gennaio 2026 sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche perturbate sulla Toscana. Secondo le previsioni elaborate da Meteo POP e l'avviso diffuso dal CFR Toscana, è stata emessa allerta meteo arancione per mareggiate, accompagnata da criticità gialle per vento e rischio idrogeologico. Il quadro meteorologico prevede cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio, più probabili e frequenti sulle province centro-settentrionali. Dal pomeriggio non si esclude la possibilità di brevi temporali, sempre sulle stesse aree.

