Allerta maltempo sull’Italia | venti catastrofici le regioni più a rischio

Un’allerta maltempo è stata emessa dalla Protezione civile regionale per l’Italia, con particolare attenzione alle regioni centro-settentrionali. Venti intensi e mareggiate sono previsti lungo le coste e sull’Arcipelago, a partire dalle ore 12 di venerdì 9 gennaio. La situazione richiede attenzione e precauzioni, in particolare nelle aree più a rischio, per garantire la sicurezza di residenti e visitatori.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo arancione per mareggiate sulla costa centro-settentrionale e sull'Arcipelago, valida dalle ore 12 di domani, venerdì 9 gennaio, e per il resto della giornata.Dalla mezzanotte di oggi è invece in vigore un'allerta gialla. È stata inoltre diramata un' allerta gialla per rischio idrogeologico sulla Toscana centro-settentrionale e un' allerta gialla per vento sulla costa centro-settentrionale e sull' Arcipelago per l'intera giornata di domani. Le previsioni. È previsto un rapido rinforzo dei venti di Libeccio e Ponente, con raffiche tra gli 80 e i 100 kmh sulla costa centro-settentrionale e sull' Isola d'Elba, localmente e temporaneamente anche oltre i 100 kmh.

