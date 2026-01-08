Allegri stuzzica Conte e Chivu | Il Buono il Brutto il Cattivo Sapete chi sono io?

In vista di Genoa-Milan, Massimiliano Allegri ha fatto riferimento, in modo involontario, al celebre film di Sergio Leone, “Il Buono, il Brutto, il Cattivo”. La sua frase ha suscitato curiosità tra i tifosi, creando un collegamento tra il mondo del calcio e quello del cinema. Un modo per alleggerire l’atmosfera e stimolare l’interesse in attesa della partita, senza eccessi o drammi.

TRIELLO ALL'ITALIANA. Alla vigilia di Genoa-Milan, Massimiliano Allegri accende la fantasia dei tifosi citando involontariamente Sergio Leone. Alla domanda su chi siano "Il Buono, il Brutto e il Cattivo" nella corsa Scudetto tra lui, Conte (Napoli) e Inzaghi (Inter), il tecnico rossonero risponde ironico: "Io sono quello che guarda il duello". Una strategia psicologica per nascondere i numeri reali: con i recuperi da giocare, la classifica dice che il Milan è in piena corsa per il titolo. La Serie A si trasforma in un set di Cinecittà. Alla vigilia della delicata trasferta di Genoa-Milan, Massimiliano Allegri regala uno dei suoi show dialettici, evocando (forse non a caso) le atmosfere tese di un capolavoro spaghetti western.

Chivu,Conte e Allegri, il migliore secondo l’ex azzurro Mauro - Così su Gazzetta si esprime Massimo Mauro:"A Conte do 9 perché ha grande esperienza, ma, soprattutto, è capace di tenere la squadra sempre sul pezzo: il Napoli sbaglia pochissimo dal punto di vista de ... ilnapolionline.com

Inter, Milan, Napoli, la lotta scudetto: Chivu contro Conte e Allegri, certezze e punti di domanda delle big - Il peso della Champions si farà sentire e sarà un vantaggio per il Diavolo ... msn.com

Massimiliano Allegri stuzzica l'Inter in conferenza Giornalista: "Scontro Chivu e Marotta con Conte, da che parte sta" Allegri: "Non sto da nessuna parte. Dico che il Napoli ha vinto lo Scudetto, l'Inter è arrivata seconda. Una è favorita, l'altra è la controfavorita facebook

