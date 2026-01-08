Allegri rivela | Leao e Pulisic insieme? L’importante è questa cosa cosa Sulla gestione dei giocatori…

Prima della sfida tra Milan e Genoa, l’allenatore Allegri ha commentato la possibile collaborazione tra Leao e Pulisic, sottolineando l’importanza di una gestione efficace dei giocatori. Le sue dichiarazioni, rilasciate a DAZN, offrono uno sguardo sulle strategie di formazione e sulle priorità del club in vista della partita. Un’analisi che evidenzia l’attenzione del tecnico verso l’equilibrio e il rendimento della squadra.

Allegri, allenatore del Milan, ha parlato prima del match contro il Genoa a DAZN. Queste le sue dichiarazioni Massimiliano Allegri, a DAZN prima di Milan Genoa, ha rilasciato queste dichiarazioni. LEAO PULISIC – «Sono capaci di trovare la posizione giusta a turno. L'importante è .

