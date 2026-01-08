Il Milan di Allegri si trova in posizione di vertice nella classifica, confermando la solidità della squadra. Tuttavia, alcuni esperti di calcio, come il giornalista Garlando, esprimono critiche riguardo alla proposta di gioco adottata, giudicandola poco convincente. La questione riguarda non solo i risultati, ma anche lo stile e la filosofia di gioco, aspetti che continuano a suscitare discussioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Il Milan di Allegri veleggia nelle zone altissime della classifica, ma la proposta di gioco offerta fa storcere il naso a più di un addetto ai lavori. Niente di nuovo per il tecnico livornese, che da anni divide l’opinione pubblica tra esteti e pragmatici del gioco. Max ha la capacità di far arrovellare i primi e godere i secondi, il tutto con quella serafica consapevolezza di aver ragione lui, il più delle volte. Il giornalista Luigi Garlando de La Gazzetta dello Sport conosce l’antifona e, all’interno della rubrica La Sveglia, traccia un parallelo tanto ironico quanto profondo per descrivere il momento dei rossoneri, paragonando il mister a nientepopodimeno che Checco Zalone, ovvero il re del botteghino italiano. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Allegri come Checco Zalone? Il giornalista Garlando non ha dubbi

