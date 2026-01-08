Allarme truffe a domicilio a Bollate | falsi agenti prendono di mira gli anziani

A Bollate si registrano recenti segnalazioni di truffe a domicilio, con falsi agenti che prendono di mira principalmente gli anziani. Le autorità invitano alla massima attenzione e a verificare sempre l’identità di chi si presenta alla porta. È importante diffondere informazioni corrette per prevenire situazioni di rischio e tutelare la sicurezza della comunità.

Scatta l’allerta a Bollate per una serie di tentativi di truffa a domicilio segnalati nelle ultime ore sul territorio comunale. A lanciare l’avviso è il Comune, che riporta una comunicazione dei Carabinieri relativa a soggetti che si presentano alle porte delle abitazioni fingendosi appartenenti alle forze dell’ordine o incaricati di enti pubblici. Allarme truffe agli . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Allarme truffe a domicilio a Bollate: falsi agenti prendono di mira gli anziani Leggi anche: Allarme truffe e microcriminalità. Un incontro per aiutare gli anziani Leggi anche: Bollate, finti tecnici e falso carabiniere: torna l’allarme truffe in centro. Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Truffe telefoniche, scatta l’allarme in Italia: ecco i numeri da evitare - Allarme per nuove truffe telefoniche in Italia attraverso numeri con prefissi stranieri, con un nuovo fenomeno, chiamato 'spoofing', sempre più diffuso. affaritaliani.it Allarme truffe telefoniche a Ovindoli: il trucco del "finto incidente" per raggirare gli anziani https://www.terremarsicane.it/allarme-truffe-telefoniche-a-ovindoli-il-trucco-del-finto-incidente-per-raggirare-gli-anziani/ #Attualità #Cronaca #Ovindoli #Ultimora #Angelo - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.