Allarme lupi e danni nei campi la Regione stanzia 2 milioni | Sosteniamo chi fa prevenzione

La Regione Emilia-Romagna ha stanziato 2 milioni di euro per sostenere le imprese agricole nella prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica, in particolare dai lupi. L’obiettivo è aiutare le aziende ad acquistare dispositivi di protezione efficaci, garantendo la continuità delle produzioni e la tutela delle filiere agroalimentari locali. Questa misura mira a rafforzare la prevenzione e a ridurre i danni nelle zone più colpite.

Lupi e cinghiali, è allarme. Le valli di Zeri sono invase: "Danni agli agricoltori" - L’allarme predatori e ungulati risuona più forte che mai nelle Valli di Zeri, specie negli ultimi mesi. lanazione.it

ALLARME LUPI - Forte preoccupazione a San Giovanni in Marignano, già raccolte oltre 200 firme per chiedere un piano di contenimento dei lupi - facebook.com facebook

Allarme lupi in Toscana x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.