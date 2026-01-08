Allarme lupi e danni nei campi la Regione stanzia 2 milioni | Sosteniamo chi fa prevenzione
La Regione Emilia-Romagna ha stanziato 2 milioni di euro per sostenere le imprese agricole nella prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica, in particolare dai lupi. L’obiettivo è aiutare le aziende ad acquistare dispositivi di protezione efficaci, garantendo la continuità delle produzioni e la tutela delle filiere agroalimentari locali. Questa misura mira a rafforzare la prevenzione e a ridurre i danni nelle zone più colpite.
Contribuire all’acquisto di dispositivi per la prevenzione di danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni vegetali e zootecniche, sostenendo in modo concreto le imprese agricole e agroalimentari dell’Emilia-Romagna e salvaguardando la produttività e la tenuta delle filiere.È questo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
