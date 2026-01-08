Alice Campello smentisce il legame tra Álvaro Morata e Irene Sirigu | È un' amica i nostri rapporti sono limpidi

Alice Campello ha chiarito le recenti indiscrezioni riguardanti il presunto rapporto tra Álvaro Morata e Irene Sirigu. In un messaggio pubblico, l'influencer ha confermato che tra lei e l'amica esiste solo una relazione di stima e amicizia, respingendo ogni accostamento infondato. La sua presa di posizione mira a fare chiarezza e a mettere fine alle voci circolate negli ultimi giorni.

Dopo i gossip su un presunto legame tra la donna e il calciatore, l'influencer ha messo fine alle voci circolate nei giorni scorsi ribadendo la sua totale fiducia nei confronti dell'amica.

“Alvaro Morata ha tradito Alice Campello con Elena Sirigu”, l’influencer rompe il silenzio e fa chiarezza - Alice Campello rompe il silenzio sulla presunta crisi con Alvaro Morata e smentisce categoricamente le voci di un tradimento ... fanpage.it

Alvaro Morata ha tradito Alice Campello con Elena Sirigu, ecco cosa ha detto lei - E continua con una vera e propria indiscrezione bomba che vede un anzi, una, terza incomoda che sarebbe la ... msn.com

Alice Campello rompe il silenzio sulla presunta crisi con Alvaro Morata e smentisce categoricamente le voci di un tradimento. La difesa della modella Elena Sirigu: “Etichettata come rovina famiglie, ma è innocente”. - facebook.com facebook

Crisi Morata- Campello: «C'è una terza persona, ma non c'è stata infedeltà» x.com

