Algeria-Nigeria quarti di finale Coppa d’Africa 2025 | le probabili formazioni e dove vederla

L'incontro tra Algeria e Nigeria nei quarti di finale della Coppa d’Africa 2025 rappresenta una sfida importante tra due nazionali con ambizioni di primo piano. La partita si preannuncia equilibrata, con entrambe le squadre determinate a proseguire il cammino nel torneo. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità di visione dell'incontro, per seguire da vicino questa fase qualificante del torneo continentale.

Gara valida per i quarti di finale di Coppa d’Africa 2025. La competizione continentale mette di fronte due squadre che puntano ad arrivare fino in fondo, per cui si preannuncia battaglia e tanto spettacolo. Algeria-Nigeria si giocherà sabato 10 gennaio 2026 alle ore 17 presso lo stadio di Marrakesch. ALGERIA-NIGERIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE L’Algeria ha dominato il Gruppo E vincendo tutte e tre le partite. Al debutto ha liquidato il Sudan per 3-0, per poi stendere il Burkina Faso per 1-0, ed infine per 3-1 la Guinea. Sofferto, invece, il match degli ottavi di finale contro il Congo, battuto soltanto ai tempi supplementari. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

