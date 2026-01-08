Alfonso Signorini dai pm | Ecco come sono andate le cose

Alfonso Signorini ha incontrato i pm di Milano per chiarire la sua versione dei fatti riguardo alle accuse mosse da un ex collaboratore del suo programma. L'intervista mira a fornire una spiegazione dettagliata e trasparente di quanto accaduto, contribuendo a chiarire la vicenda e a fare luce sulla posizione del conduttore in merito alle contestazioni.

Il conduttore Alfonso Signorini ha deciso di affrontare direttamente i magistrati milanesi per rispondere alle pesanti accuse mosse da un ex volto del reality show. Il celebre conduttore Alfonso Signorini ha scelto di presentarsi spontaneamente presso la Procura di Milano. L'obiettivo della visita riguarda la difesa dalle pesanti contestazioni di violenza sessuale ed estorsione che l'ex gieffino Antonio Medugno ha sollevato nei suoi confronti. Accompagnato dai suoi difensori, gli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, il volto di Canale 5 ha parlato davanti ai magistrati Letizia Mannella e Alessandro Gobbis.

