Alessandro morì in canoa a 17 anni | chieste quattro condanne

Si avvicinano le conclusioni del processo di primo grado riguardante la morte di Alessandro Ferriani, il diciassettenne deceduto nel febbraio 2019 durante un’esercitazione di canoa alla chiusa di Casalecchio di Reno. Sono state chieste quattro condanne in relazione alla tragica vicenda, che ha suscitato grande attenzione e riflessione sulla sicurezza nelle attività all’aperto.

Alle battute finali il processo di primo grado per la tragica scomparsa di Alessandro Ferriani, il 17enne che perse la vita a febbraio del 2019, durante un’esercitazione di canoa presso la chiusa di Casalecchio di Reno.Questa mattina, nell’aula del tribunale di Bologna, la procura, rappresentata. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Leggi anche: Prestiti a “strozzo”: inflitte quattro condanne per 17 anni di reclusione Leggi anche: “Filo d’Arianna”, chieste 5 condanne per oltre 30 anni e un’assoluzione Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Alessandro morì in canoa a 17 anni: chieste quattro condanne - Alle battute finali il processo di primo grado per la tragica scomparsa di Alessandro Ferriani, il 17enne che perse la vita a febbraio del 2019, durante un’esercitazione di canoa presso la chiusa di ... bolognatoday.it Bologna, Alessandro Ferriani morto in canoa nel Reno a 17 anni: «Un'ora per chiamare i soccorsi». La testimonianza di chi era in acqua con lui - «Alessandro entrò in corrente e si ribaltò, non riuscì a fare l’eskimo (tecnica per raddrizzarsi con la canoa, ndr). corrieredibologna.corriere.it Alessandro Ferriani morto a 17 anni in canoa nel Reno: rinviati a giudizio l’istruttore e due dirigenti - Andranno a processo per la morte di Alessandro Ferriani anche l’istruttore federale, il presidente del Canoa club Bologna e il presidente regionale della Federazione italiana kayak. corrieredibologna.corriere.it TIMAVO: UN SILENZIO ASSORDANTE Un silenzio assordante quello riguardante la sezione canoa della Timavo di Monfalcone: tutti sanno, ma nessuno ne parla. 3° società nel FVG dietro a San Giorgio e CMM, 12° in Italia nell'acqua piatta, 8° nella giovanile - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.