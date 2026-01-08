Alessandro Ambrosio il dolore della fidanzata Francesca | Amava quel lavoro ma aveva paura Spunta il movente di Jelenic
L’omicidio di Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni, avvenuto nel parcheggio della stazione, solleva interrogativi sulla motivazione dietro il gesto. La fidanzata Francesca ricorda il suo amore per il lavoro e le paure che lo accompagnavano. Mentre si indaga sul possibile movente di Jelenic, si cerca di fare chiarezza su un episodio che ha sconvolto la comunità e sollevato molte domande.
Un omicidio senza senso, ma che forse ha avuto un movente, per quanto banale. Alessandro Ambrosio, il 34enne capotreno ucciso lunedì nel parcheggio per ferrovieri della stazione di. 🔗 Leggi su Leggo.it
Alessandro Ambrosio, 34 anni, capotreno di Trenitalia, è stato trovato morto, ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. Ambrosio è stato colpito, probabilmente alle spalle, mentre stava raggiungendo il parchegg; ?Alessandro Ambrosio, chi era il capotreno 34enne ucciso in stazione a Bologna: la laurea, il papà ferroviere, la passione per la musica; Lo strazio del papà di Alessandro Ambrosio: “Voglio sapere perché è stato ammazzato”; Capotreno ucciso a coltellate alla stazione di Bologna: Alessandro Ambrosio aveva 34 anni. Identificato il killer.
Alessandro Ambrosio, la fidanzata Francesca: «Amava quel lavoro, ma aveva paura». Spunta il movente di Jelenic - Alessandro Ambrosio, il 34enne capotreno ucciso lunedì nel parcheggio per ferrovieri della stazione di Bologna, sarebbe ... leggo.it
“È stato ucciso così” Capotreno ucciso a Bologna, la tragica verità sulla morte di Alessandro Ambrosio - Scopri il tragico omicidio di Alessandro Ambrosio, capotreno di Bologna, accoltellato in un attacco violento. bigodino.it
Bologna, il sospetto killer del capotreno Alessandro Ambrosi era stato espulso prima di Natale - I precedenti di Marin Jelenic, fermato martedì sera a Desenzano: avrebbe dovuto lasciare l'Italia entro 10 giorni. corrieredibologna.corriere.it
Sono centinaia le colleghe e i colleghi di Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni, brutalmente ucciso due giorni fa nell’area del parcheggio riservato ai dipendenti della Stazione Centrale di Bologna. Questa mattina si sono ritrovati lì, in un presidio silenzio - facebook.com facebook
Marin Jelenic, il cittadino croato 36enne arrestato a Desenzano con l'accusa di aver ucciso il capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna, aveva dato in escandescenze in un supermercato nel centro di Udine lo scorso 18 ottobre, dopo essere stato scoperto a x.com
