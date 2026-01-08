Alessandro Ambrosio il dolore della fidanzata Francesca | Amava quel lavoro ma aveva paura Spunta il movente di Jelenic

L’omicidio di Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni, avvenuto nel parcheggio della stazione, solleva interrogativi sulla motivazione dietro il gesto. La fidanzata Francesca ricorda il suo amore per il lavoro e le paure che lo accompagnavano. Mentre si indaga sul possibile movente di Jelenic, si cerca di fare chiarezza su un episodio che ha sconvolto la comunità e sollevato molte domande.

Un omicidio senza senso, ma che forse ha avuto un movente, per quanto banale. Alessandro Ambrosio, il 34enne capotreno ucciso lunedì nel parcheggio per ferrovieri della stazione di.

Alessandro Ambrosio, 34 anni, capotreno di Trenitalia, è stato trovato morto, ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. Ambrosio è stato colpito, probabilmente alle spalle, mentre stava raggiungendo il parchegg; ?Alessandro Ambrosio, chi era il capotreno 34enne ucciso in stazione a Bologna: la laurea, il papà ferroviere, la passione per la musica; Lo strazio del papà di Alessandro Ambrosio: “Voglio sapere perché è stato ammazzato”; Capotreno ucciso a coltellate alla stazione di Bologna: Alessandro Ambrosio aveva 34 anni. Identificato il killer.

