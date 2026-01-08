Alessandro Ambrosio attesa per l’autopsia sul corpo del capotreno Perché è stato ucciso?

Il corpo di Alessandro Ambrosio, capotreno di Bologna, è stato trovato senza vita. L’autopsia, prevista nelle prossime ore, chiarirà le cause di questa tragica morte. Marin Jelenic, presente sul luogo, ha seguito Ambrosio prima dell’accaduto. Le autorità stanno indagando per ricostruire gli eventi e stabilire i motivi di un episodio che ha sconvolto la comunità locale.

Bologna, 8 gennaio 2026 – Marin Jelenic lo ha seguito per qualche minuto, poi ha raggiunto il capotreno Alessandro Ambrosio. Cosa voleva? Chiedere in prestito il cellulare per fare una chiamata in Croazia? Era stato controllato e fatto scendere da un treno in precedenza e l'ha riconosciuto? L'ha aggredito senza un perché? Alessandro Ambrosio, oltre 200 al presidio dopo l'omicidio del capotreno: video Omicidio choc alla stazione, le ultime parole di Alessandro al papà: "Ci rivedremo più vecchi" Oggi l'autopsia sul corpo del capotreno. Oggi pomeriggio si svolgerà l'autopsia sul corpo di Ambrosio, 34 anni di Anzola (in provincia di Bologna), capotreno di Trenitalia ucciso nel tardo pomeriggio del 5 gennaio nei pressi della stazione di Bologna.

