Albasi Pd | Verità e rispetto per gli agricoltori piacentini non propaganda

A Piacenza, come nel resto dell’Emilia-Romagna, gli agricoltori sono in grado di distinguere chiaramente tra fatti e propaganda. È importante rispettare la verità e riconoscere il valore del lavoro agricolo locale, evitando dichiarazioni che possano distorcere la realtà. Solo attraverso un dialogo basato su dati e rispetto si può promuovere un settore agricolo solido e sostenibile, tutelando gli interessi di chi lavora ogni giorno la terra.

In inverno ci sono due verità universali: Il buio alle 16 fa passare la voglia di fare qualsiasi cosa. Non importa dove siete in Europa, c’è sempre qualcuno che ha meno ore di sole di voi (tranne chi è a nord della Norvegia, dove non lo vedono proprio per mesi). - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.