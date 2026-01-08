Al via UT ART Arezzo Music Festival stagione concertistica targata DIMA

È iniziata la prima edizione di UT ART – Arezzo Music Festival, la stagione concertistica promossa da D.I.M.A. che si svolge a Casa Petrarca, nel cuore di Arezzo. La rassegna comprende sette appuntamenti musicali distribuiti tra gennaio e giugno 2026, offrendo un’occasione per apprezzare diversi generi e artisti in un contesto storico e culturale di grande valore.

Arezzo, 8 gennaio 2026 – La prima edizione di UT ART – Arezzo Music Festival si presenta ricca e variegata, articolata in sette concerti, da gennaio a giugno 2026, tutti ospitati nella davvero suggestiva cornice di Casa Petrarca, luogo simbolo della cultura e della memoria aretine. Il cartellone intreccia musica classica e jazz contemporaneo in un percorso unitario che attraversa epoche, stili e sensibilità diverse, con interpreti di alto profilo del panorama nazionale e internazionale. Il primo incontro è sabato 10 gennaio 2026, alle ore 18:00 con il recital pianistico "Encore!" di Giampaolo Nuti, pianista e docente al Conservatorio di Musica "L.

