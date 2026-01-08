Al Teatro Vivaldi di Jesolo tornano gli spettacoli per bambini e famiglie

Al Teatro Vivaldi di Jesolo riprende la rassegna “Insieme a teatro 2026”, dedicata a bambini e famiglie. Un calendario di spettacoli pensati per offrire momenti di intrattenimento e condivisione in un ambiente accogliente e sicuro. La programmazione propone diverse rappresentazioni che coinvolgono giovani spettatori di tutte le età, promuovendo la cultura teatrale in modo semplice e accessibile per le famiglie della zona.

Al Teatro Vivaldi di Jesolo parte "Insieme a teatro 2026", la rassegna di spettacoli pensata per i bambini e per le loro famiglie. Il cartellone prende il via domenica 11 gennaio con Storia di una gabbianella e di un gatto, prosegue l'8 febbraio con Secondo Pinocchio e si conclude il 1 marzo con.

