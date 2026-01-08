Al Teatro Secci di Terni lo spettacolo Palma Bucarelli e l’altra resistenza di e con Cinzia Spanò

Al Teatro Secci di Terni, la stagione 25/26 prosegue con lo spettacolo “Palma Bucarelli e l’altra resistenza”, interpretato e scritto da Cinzia Spanò. L’appuntamento è previsto per martedì 13 e mercoledì 14 gennaio alle 20.45, offrendo al pubblico un’occasione di riflessione e approfondimento sulla figura di Palma Bucarelli e il suo ruolo nella storia culturale italiana.

