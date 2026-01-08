Al paziente anticoagulato la cura arriva a domicilio
Il progetto CASA, promosso dalla sezione di Bergamo dell’Aipa, offre a pazienti anticoagulati la possibilità di ricevere a domicilio strumenti per monitorare autonomamente il livello di coagulazione del sangue. Questa iniziativa mira a favorire un controllo più semplice e frequente, contribuendo alla gestione sicura della terapia anticoagulante. Un supporto pratico e discreto per mantenere sotto controllo la propria salute, nel rispetto delle esigenze di ogni paziente.
«Progetto CASA». Promosso dalla sezione di Bergamo dell’Aipa, fornisce strumenti per la misurazione dell’indice che indica il grado di coagulazione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
