Al museo universitario il seminario sugli infusi di natura per scoprire proprietà di erbe e frutti selvatici

Il museo universitario di Chieti-Pescara ospita il primo seminario del 2026 del Wwf, dedicato agli infusi di natura. L’evento, in programma sabato 10 gennaio alle 17:30 in auditorium, offre l’occasione di conoscere le proprietà di erbe e frutti selvatici, approfondendo l’utilizzo delle piante spontanee in modo informativo e rispettoso. Un momento di approfondimento dedicato a chi desidera scoprire le caratteristiche delle piante che ci circondano.

Un seminario sugli infusi di natura, per scoprire proprietà di erbe e frutti selvatici: è il primo appuntamento 2026 del Wwf Chieti-Pescara e museo universitario, sabato 10 gennaio, alle 17:30 in auditorium.Per l’occasione la socia Wwwf Maria Peroni, dipendente del Parco nazionale della Maiella. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche: Natura in città, il Wwf premia le foto più belle: resteranno in mostra nelle sale del museo universitario

Leggi anche: Tisana alla malva, le proprietà, i benefici e i migliori infusi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Al Museo del Senio di Alfonsine dieci relatori per un seminario di studi sulla Linea Gotica - Mercoledì 1° ottobre l’Auditorium del Museo del Senio di Alfonsine ospiterà un seminario di studi dal titolo “La Linea Gotica come spazio di transizione. ravennanotizie.it

“Urban Nature” ha aperto le porte di Museo universitario e Parco del Seminario Regionale - Grande partecipazione a Chieti all’appuntamento 2025 con Urban Nature, il festival Wwf della Natura in città. chietitoday.it

"Terre e rocce da scavo: caratterizzazione, gestione, riutilizzo". Seminario al Museo Universitario - L’Ance Chieti e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti, con la collaborazione della Sezione Ambiente di Confindustria Chieti organizzano, per giovedì 4 luglio a partire dalle 14,30, un ... chietitoday.it

Il museo nasce dalla collezione personale di Attilio Mocci De Martis, professore universitario, zoologo e ornitologo - facebook.com facebook