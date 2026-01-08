Akanji, protagonista nelle recenti partite dell’Inter, ha commentato il suo futuro in un’intervista a Sky Sport. Le sue parole, dopo la partita contro Parma, sono state interpretate come un segnale positivo dai tifosi nerazzurri, alimentando speranze di una sua permanenza in squadra anche nelle prossime stagioni. La situazione sembra ora più chiara, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti ufficiali.

di Stefano Cori Akanji, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato anche del suo futuro. Le parole fanno esultare i tifosi dell’Inter. Manuel Akanji è uno dei migliori in questa stagione in casa Inter, grazie alle sue prestazioni sta diventando un elemento imprescindibile per Cristian Chivu. Ha parlato del ruolo e del suo futuro. Infatti il difensore svizzero è in prestito dal Manchester City, ma a Milano sta molto bene, spera in una permanenza in nerazzurro. AL CENTRO DELLA DIFESA – «Non mi interessa dove gioco, do sempre tanto per la squadra, mi piace molto la posizione, dove vedo campo e posso portare palla». 🔗 Leggi su Internews24.com

Akanji, sarà Inter anche nel futuro? L'annuncio dopo Parma fa ben sperare i tifosi

