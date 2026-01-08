Akanji post Parma | Voglio solo aiutare la squadra Futuro? Spero di…

Dopo la vittoria dell’Inter sul Parma, Manuel Akanji ha commentato l’incontro ai microfoni di Sky Sport, sottolineando l’importanza dei tre punti per la squadra. L’ex difensore del Borussia Dortmund ha espresso il suo desiderio di contribuire al successo nerazzurro, lasciando aperta la possibilità di un suo futuro in nerazzurro. Le sue parole riflettono l’impegno e la volontà di supportare la squadra in un momento cruciale della stagione.

Akanji. Dopo il successo dell’ Inter sul campo del Parma, Manuel Akanji ha analizzato la prestazione nerazzurra ai microfoni di Sky Sport, sottolineando il peso specifico della vittoria. “ Era importante vincere, ogni punto conta ed era importante giocare una buona partita “, ha spiegato il difensore, già proiettato al prossimo impegno: “ Speriamo di giocare bene anche nella prossima in casa “. Akanji si è poi soffermato sul suo ruolo in campo, mostrando grande disponibilità tattica: “ Difensore centrale? Non mi interessa dove gioco, voglio aiutare la squadra “. Il centrale svizzero ha evidenziato come quella posizione gli permetta di leggere meglio le situazioni: “ Lì posso controllare il gioco, vedere il campo e guidare la squadra “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

