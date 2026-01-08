Akanji post Parma Inter | Stasera era importante speriamo di giocare bene anche col Napoli! Futuro? Vorrei tanto sapere quella cosa

Dopo la vittoria contro il Parma, il difensore dell’Inter Manuel Akanji ha commentato l’importanza della partita e ha espresso il desiderio di mantenere questa buona forma anche contro il Napoli. Nel suo intervento, Akanji ha sottolineato l’importanza di continuare a giocare bene e ha condiviso alcune riflessioni sul futuro, evidenziando la volontà di migliorarsi e di affrontare le prossime sfide con determinazione.

Parma-Inter 0-2, pagelle: Akanji insuperabile, Dimarco decisivo. Lautaro impreciso, Thuram spietato. Corvi commette un errore grave - Bene per tre quarti di gara, nel finale la squadra si allunga e lui va inevitabilmente in sofferenza. eurosport.it

PAGELLE PARMA-INTER 0-2: Akanji detta legge, Dimarco è decisivo. Sucic si è perso - Inter: da Acerbi a Lautaro e Pio Esposito ecco top e flop del match valevole per la 19esima giornata di Serie A ... interlive.it

Cancelo-Inter, in attesa del sì arriva il like all’ultimo post di Akanji x.com

Inter, destini opposti per Sommer e Akanji: il portiere ai saluti, l'ex City verso il riscatto - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.