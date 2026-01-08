Akanji post Parma Inter | Stasera era importante speriamo di giocare bene anche col Napoli! Futuro? Vorrei tanto sapere quella cosa
Dopo la vittoria contro il Parma, il difensore dell’Inter Manuel Akanji ha commentato l’importanza della partita e ha espresso il desiderio di mantenere questa buona forma anche contro il Napoli. Nel suo intervento, Akanji ha sottolineato l’importanza di continuare a giocare bene e ha condiviso alcune riflessioni sul futuro, evidenziando la volontà di migliorarsi e di affrontare le prossime sfide con determinazione.
Inter News 24 Il difensore dell’Inter, Manuel Akanji, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta stasera in campionato contro il Parma. Intervenuto nel corso del postpartita di Parma Inter, il difensore nerazzurro Manuel Akanji ha commentato così la vittoria ottenuta dai suoi. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. SUL MATCH – « Stasera era importante fare una buona partita, ora speriamo di giocare bene anche contro il Napoli ». IO MEGLIO DA CENTRALE A 3? – « Non mi interessa molto la posizione, anche se mi piace tanto perché posso condurre il pallone, vedere tanto campo e propormi se voglio ». 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Dimarco dopo Parma Inter: «Oggi era importante vincere, ora pensiamo a domenica. Si sente parlare tanto, ma questa squadra ha fatto tanto, anche se…»
Leggi anche: Capello verso il derby: «Ecco i punti di forza e i punti deboli di Inter e Milan. Akanji mi piace e Chivu sa bene quella cosa»
Serie A, oggi Parma-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla; Serie A, Parma-Inter: probabili formazioni e dove vederla; Inter e Lautaro devastanti: comodo tris al Bologna, Chivu torna in testa; Cancelo all'Inter? E' la settimana decisiva ma l'Al-Hilal valuta anche l'offerta del Barcellona.
PAGELLE E TABELLINO PARMA-INTER 0-2: Akanji domina, Sucic insicuro. Delusione Oristanio - L’Inter vince facile in casa del Parma e allunga in testa alla classifica. calciomercato.it
Parma-Inter 0-2, pagelle: Akanji insuperabile, Dimarco decisivo. Lautaro impreciso, Thuram spietato. Corvi commette un errore grave - Bene per tre quarti di gara, nel finale la squadra si allunga e lui va inevitabilmente in sofferenza. eurosport.it
PAGELLE PARMA-INTER 0-2: Akanji detta legge, Dimarco è decisivo. Sucic si è perso - Inter: da Acerbi a Lautaro e Pio Esposito ecco top e flop del match valevole per la 19esima giornata di Serie A ... interlive.it
Cancelo-Inter, in attesa del sì arriva il like all’ultimo post di Akanji x.com
Inter, destini opposti per Sommer e Akanji: il portiere ai saluti, l'ex City verso il riscatto - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.