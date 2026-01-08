Akanji post Parma Inter | Stasera era importante speriamo di giocare bene anche col Napoli! Futuro? Vorrei tanto sapere quella cosa

Dopo la vittoria contro il Parma, il difensore dell’Inter Manuel Akanji ha commentato l’importanza della partita e ha espresso il desiderio di mantenere questa buona forma anche contro il Napoli. Nel suo intervento, Akanji ha sottolineato l’importanza di continuare a giocare bene e ha condiviso alcune riflessioni sul futuro, evidenziando la volontà di migliorarsi e di affrontare le prossime sfide con determinazione.

Inter News 24 Il difensore dell’Inter, Manuel Akanji, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta stasera in campionato contro il Parma. Intervenuto nel corso del postpartita di  Parma Inter, il difensore nerazzurro  Manuel Akanji  ha commentato così la vittoria ottenuta dai suoi. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di  Sky Sport. SUL MATCH – « Stasera era importante fare una buona partita, ora speriamo di giocare bene anche contro il Napoli ». IO MEGLIO DA CENTRALE A 3? – « Non mi interessa molto la posizione, anche se mi piace tanto perché posso condurre il pallone, vedere tanto campo e propormi se voglio ». 🔗 Leggi su Internews24.com

