Aida Yespica commenta la situazione politica in Venezuela, evidenziando come l’intervento delle forze speciali statunitensi abbia portato a una svolta nella leadership del paese. La modella e showgirl sottolinea il ruolo di Donald Trump nel dare speranze e libertà al Venezuela, mentre riconosce a Giorgia Meloni il ruolo di una vera leader nel contesto attuale. Le sue parole riflettono un’analisi sobria e approfondita degli eventi recenti.

Aida Yespica parla del Venezuela e della cattura dell’ormai ex presidente Nicolás Maduro da parte delle forze speciali statunitensi. La showgirl, che si è trasferita in Italia quando aveva 17 anni, racconta a Il Giornale: “Mia sorella mi ha svegliato e mi ha detto che gli americani avevano arrestato Maduro. Nel letto, vicino a me, c’era la mia nipotina. L’ho baciata, poi mi sono alzata e ho abbracciato mia sorella”. In Venezuela vivono ancora sua madre e qualche fratello: “Gli altri fratelli sono scappati in Ecuador perché in Venezuela c’era troppa violenza. L’opposizione organizzava delle manifestazioni contro Maduro e il governo, e i maduristi le attaccavano, armati, e sparavano e uccidevano”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Aida Yespica e il Venezuela post-Maduro: “Trump ha dato speranze e libertà. Meloni? È una vera leader”

Leggi anche: Venezuela, Aida Yespica: “Ho sofferto la fame, ora fateci festeggiare la libertà”

Leggi anche: Aida Yespica contro le manifestazioni pro-Maduro della Cgil: “Io ho sofferto davvero la fame in Venezuela”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Venezuela, Aida Yespica: La Cgil con Maduro? Io ho sofferto la fame, loro no; Venezuela, Aida Yespica: Ho sofferto la fame, ora fateci festeggiare la libertà; Venezuela, raid Caracas ‘arma distrazione di massa’ da economia Usa ed elezioni; Aida Yespica: dalla fame alla libertà, il racconto di 25 anni di dittatura in Venezuela.

Aida Yespica e il Venezuela post-Maduro: “Trump ha dato speranze e libertà. Meloni? È una vera leader” - Aida Yespica parla del Venezuela e della cattura dell’ormai ex presidente Nicolás Maduro da parte delle forze speciali statunitensi. tpi.it