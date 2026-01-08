Aída Yéspica contro la Cgil | Ho sofferto la fame ora festeggio la fine di Maduro Che ne sanno loro del Venezuela?
Aída Yéspica commenta la situazione politica in Venezuela, esprimendo soddisfazione per la fine di Maduro. La sua testimonianza riflette le difficoltà vissute dalla diaspora venezuelana, che vede con speranza i cambiamenti nel paese. La posizione dell’attrice mette in luce le diverse opinioni sulla crisi venezuelana e sul ruolo delle potenze straniere nel processo di cambiamento politico.
Altro che proteste e distinguo, la diaspora venezuelana è entusiasta della cacciata di Nicolas Maduro, seppur coi modi spicci con cui gli Stati Uniti hanno fatto strame del diritto internazionale. A confermarlo oggi, intervistata dall’ Adnkronos, è una illustre expat di quel Paese: Aída Yéspica. «Noi venezuelani siamo tutti felicissimi per la fine della dittatura, solo chi ha vissuto nel mio paese può capire le sofferenze che ha dovuto sopportare il popolo venezuelano e cosa significa vivere 25 anni sotto una dittatura comunista. Maduro è stato un dittatore, un tiranno che ha oppresso il suo popolo», mette i puntini sulle i la modella e showgirl di origini venezuelane. 🔗 Leggi su Open.online
