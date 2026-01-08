Aída Yéspica commenta la situazione politica in Venezuela, esprimendo soddisfazione per la fine di Maduro. La sua testimonianza riflette le difficoltà vissute dalla diaspora venezuelana, che vede con speranza i cambiamenti nel paese. La posizione dell’attrice mette in luce le diverse opinioni sulla crisi venezuelana e sul ruolo delle potenze straniere nel processo di cambiamento politico.

Altro che proteste e distinguo, la diaspora venezuelana è entusiasta della cacciata di Nicolas Maduro, seppur coi modi spicci con cui gli Stati Uniti hanno fatto strame del diritto internazionale. A confermarlo oggi, intervistata dall’ Adnkronos, è una illustre expat di quel Paese: Aída Yéspica. «Noi venezuelani siamo tutti felicissimi per la fine della dittatura, solo chi ha vissuto nel mio paese può capire le sofferenze che ha dovuto sopportare il popolo venezuelano e cosa significa vivere 25 anni sotto una dittatura comunista. Maduro è stato un dittatore, un tiranno che ha oppresso il suo popolo», mette i puntini sulle i la modella e showgirl di origini venezuelane. 🔗 Leggi su Open.online

