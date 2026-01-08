Agguato al fratello e al padre di Fabio Pisacane fermati in Abruzzo gli aggressori

Sono stati fermati a Montesilvano, in Abruzzo, i due uomini sospettati di aver aggredito il fratello e il padre di Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari. La scoperta è avvenuta dopo un’indagine delle forze dell’ordine, che hanno identificato i soggetti coinvolti nell’aggressione. L’episodio ha suscitato attenzione, ma al momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle circostanze dell’accaduto.

Sono stati individuati a Montesilvano, in Abruzzo, i due uomini ritenuti responsabili dell’aggressione ai danni del fratello e del padre di Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli in collaborazione con i colleghi di Pescara. Agguato al fratello e al padre di Fabio Pisacane, fermati in . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Agguato al fratello e al padre di Fabio Pisacane, fermati in Abruzzo gli aggressori Leggi anche: Fermati gli aggressori di Gianluca Pisacane, fratello di Fabio allenatore del Cagliari: presi a Pescara dalla polizia Leggi anche: Agguato nella notte a Napoli, feriti il padre e il fratello dell'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. L'agguato al fratello di Pisacane: tutto nato da una lite fra tre donne e una dipendente del locale; Napoli, ferito a colpi di pistola il fratello del tecnico del Cagliari; Napoli, aggredito il fratello di Pisacane: ferito a colpi di pistola, indaga la polizia; Napoli, ferito a colpi di pistola il fratello dell'allenatore del Cagliari Pisacane. Agguato al fratello del mister, i due pistoleri presi a Pescara - Sono stati rintracciati dalla Squadra mobile di Napoli e da quella di Pescara a Montesilvano, i due presu ... ilroma.net

Agguato al fratello di Pisacane, i due pistoleri presi a Pescara - Fuga finita per i due giovani indicati come gli autori del raid contro il fratello di Fabio Pisacane, allenatore del carcere. internapoli.it

Agguato ai Quartieri Spagnoli, feriti padre e fratello dell’allenatore Fabio Pisacane - Il padre e il fratello dell'attuale allenatore del Cagliari sono stati aggrediti in vico dei Tre Re ai Quartieri Spagnoli, poco distanti da via Toledo. internapoli.it

I due presunti aggressori di Gianluca Pisacane sono stati fermati a Montesilvano (Pescara). Il fratello dell'allenatore del Cagliari, Fabio, era stato ferito a una gamba con due colpi di pistola. L'agguato si è consumato nella notte tra il 2 e il 3 gennaio ai Quartieri - facebook.com facebook

#6gennaio 1980. Con un agguato in Via Libertà a #Palermo Cosa Nostra colpisce il presidente della regione siciliana #PiersantiMattarella. Il primo a soccorrerlo fu il fratello Sergio. #storia #lamafiaeunamontagnadimerda x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.