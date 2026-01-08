Aggressioni al personale del trasporto pubblico dati allarmanti Una ogni tre giorni

Tra gennaio 2024 e settembre 2025, in Emilia-Romagna sono state registrate più di un’aggressione ogni tre giorni ai danni del personale delle aziende di trasporto pubblico. Questi dati evidenziano una situazione preoccupante, che richiede un'attenzione concreta e interventi mirati per garantire la sicurezza di chi lavora nel settore. La tutela del personale rappresenta un aspetto fondamentale per il funzionamento efficiente del trasporto pubblico regionale.

"Più di un'aggressione ogni tre giorni a personale delle aziende di trasporto pubblico tra gennaio 2024 e settembre 2025 in Emilia-Romagna. In tutto quel periodo le violenze commesse contro i dipendenti in servizio sui mezzi di trasporto pubblici sono state 226 e 2143 sono stati i giorni di.

"In due anni 36 casi di violenza ai dipendenti" - "Molto allarmante – chiude Vignali – è il dato complessivo sulle assenze: corrispondono a quasi 6 anni di malattia. msn.com

Bus, aggressioni in aumento. Le telecamere non bastano più: "Serve uno sforzo congiunto" - Autolinee Toscane: "Pronti a fare la nostra parte, si tratta di un servizio pubblico per la comunità: ora un protocollo sulla sicurezza". msn.com

Èlivebresciatv. . Molte le aggressioni ad infermieri, medici, personale sanitario anche negli ospedali Bresciani. Ma il centrodestra in questo caso non chiede più sicurezza Non chiede che vengano ripristinati negli Ospedali i Posti di Polizia. Perché - facebook.com facebook

#Sanità. Ancora #aggressioni al personale dell’Ospedale di #Cassino. @AntonioCuozzo ( @CislFpFrosinone): “ #Sicurezza dei #lavoratori priorità non più rinviabile: rinforzare l’ #organico e le misure di #prevenzione, subito” Leggi l’articolo su @CiociariaO x.com

