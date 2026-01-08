Aggiungi un posto a tavola | pacchi dono alle famiglie bisognose dai Lions

I soci del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna hanno promosso la consegna di pacchi alimentari alle famiglie bisognose in vista dell’Epifania. Questo intervento rientra nel service multidistrettuale ‘Aggiungi un posto a tavola’, che ogni anno si impegna a sostenere chi ha bisogno di un aiuto concreto, rafforzando il senso di solidarietà e comunità durante le festività.

Pacchi dono di generi alimentari per le famiglie bisognose alla vigilia della festività dell’Epifania: arrivano dai soci del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna per dare concretezza al service multidistrettuale ‘Aggiungi un posto a tavola’ tradizionalmente previsto nel periodo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Pacchi alimentari per cento famiglie bisognose Leggi anche: Aggiungi un posto a tavola. In 130 alla cena in piazza Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. “Aggiungi un posto a tavola”, alla ChorusLife Arena Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini - Lo spettacolo andrà in scena alla ChorusLife Arena il 16 gennaio alle 21, il 17 gennaio alle 16 e alle 21 e il 18 gennaio alle 16. bergamonews.it

«Aggiungi un posto a tavola», Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini a Bergamo - «Aggiungi un posto a tavola», uno dei titoli più amati della commedia musicale italiana, torna in scena in una nuova edizione e fa tappa a Bergamo alla ChorusLife ... ecodibergamo.it

Festa al Mic per i 50 anni di Aggiungi un posto a tavola - Il segreto d'oro di quella inossidabile coppia che furono Pietro Garinei e Sandro Giovannini? ansa.it

“Aggiungi Un Posto a Tavola non è uno spettacolo, è un rito” Giovanni Scifoni ospite di Roberta Amendola a Casa Italia GIOVANNI SCIFONI in AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA Special Guest LORELLA CUCCARINI nel ruolo di Consolazione. La voce di l - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.