Agenzia di viaggi chiusa a Fano | arrivano i carabinieri

I carabinieri sono intervenuti ieri mattina in via Froncini a Fano presso una piccola agenzia di viaggi, trovandola chiusa e senza segnalazioni di chiusura temporanea. La presenza delle forze dell’ordine ha suscitato preoccupazione tra i cittadini, anche perché l’attività appariva inattiva e le promozioni erano ancora affisse. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sulle ragioni dell’intervento o sullo stato dell’attività.

Fano, 8 gennaio 2026 – Ha destato una certa apprensione la presenza, ieri mattina, di alcuni carabinieri in via Froncini, la strada che collega la piazza con via San Francesco, davanti all'ingresso di una piccola agenzia di viaggi, che era inaspettatamente chiusa, le luci spente e le promozioni dei tour apposte sulla vetrata, senza indicazioni di ferie o chiusure straordinarie. I carabinieri hanno aperto la porta, sembra con l'ausilio di un fabbro, e hanno fatto una rapida ispezione all'interno del locale (lo spazio è molto piccolo), con esito negativo. Si tratta di un'agenzia gestita da una donna, abbastanza conosciuta in città, che da qualche giorno non starebbe dando notizie di sé.

