Agenda 2030 Premio Impresa Ambiente | c’è tempo fino al 24 gennaio

Sono aperte le candidature per la XIII edizione del Premio Impresa Ambiente, il riconoscimento nazionale dedicato alle aziende italiane impegnate nel perseguimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Le imprese interessate hanno tempo fino al 24 gennaio per presentare le proprie candidature, contribuendo alla promozione di pratiche sostenibili e responsabili nel contesto aziendale.

Sono aperte le candidature per la XIII edizione del Premio Impresa Ambiente, il riconoscimento nazionale più prestigioso per le imprese italiane che contribuiscono in modo concreto agli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. L’iniziativa, promossa dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo e da Unioncamere, con il supporto di Assocamerestero e della Stazione Sperimentale del Vetro, è rivolta a tutte le aziende, dalle micro alle grandi, e anche a quelle estere fondate da italiani e iscritte alle Camere di Commercio del network internazionale. Il Premio celebra le imprese che hanno saputo integrare la sostenibilità nelle strategie di business, trasformando pratiche etiche in veri e propri motori di innovazione, competitività e responsabilità sociale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Giornata mondiale dell’educazione, l’ONU sceglie il 24 gennaio per rilanciare la centralità della scuola nell’Agenda 2030

Leggi anche: Il premio "Agenda Digitale" consegnato a 24 enti locali per l'innovazione tecnologica

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Al via le candidature per il 13/o Premio Impresa Ambiente - Si aprono oggi le candidature per la 13/a edizione del Premio Impresa Ambiente, riconoscimento nazionale per le imprese italiane che investono in un futuro sostenibile, contribuendo agli obiettivi ... ansa.it

Un'eccellenza catanzarese tra i vincitori del Premio "Impresa Ambiente" - E’ così che il Presidente della Camera di Commercio Pietro Falbo introduce la partecipazione dell’Ente alla XII edizione del Premio Impresa Ambiente, promosso dalla Camera di Commercio di Venezia ... rainews.it

Premio Impresa Ambiente: innovazione e sostenibilità per la crescita del tessuto produttivo - Investire in innovazione e responsabilità ambientale oggi non è solo una scelta etica, ma una strategia competitiva. repubblica.it

Il premio perfetto per tombole e lotterie di Capodanno esiste! La nostra agenda romagnola, col suo mix di racconti della tradizione, ricette, indovinelli, foto e proverbi sarà una gradita sorpresa per i più fortunati dei classici giochi che si fanno con parenti e amici - facebook.com facebook