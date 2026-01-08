Agatha Christie? Infermiera moglie archeologa e surfista | mille vite in una

Agatha Christie, scomparsa il 12 gennaio 1976, è riconosciuta come la regina del giallo. Nata nel 1890, ha scritto numerosi romanzi protagonisti di Hercule Poirot e Miss Marple, diventando un’icona della letteratura poliziesca. La sua carriera, ricca di successi, ha attraversato diversi ruoli e passioni, rendendo la sua vita altrettanto affascinante delle sue opere.

Il 12 gennaio 1976 moriva Agatha Christie; nata Agatha Mary Clarissa Miller nel 1890, era diventata la più grande scrittrice di gialli e polizieschi, autrice di decine di successi editoriali, che vedevano protagonisti i due detective più amati dal pubblico di lettori, Hercule Poirot, il buffo e infallibile omino dagli strabilianti baffetti, e Miss Marple, l’apparentemente innocua vecchina dall’intuito micidiale. Il 1975 non era stato un anno felice per Agatha: la salute la stava abbandonando, e così, per onorare la periodica richiesta dell’editore, aveva dato alle stampe Sipario, l’ultima avventura di Poirot, romanzo scritto molto tempo prima. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

