Agatha Catanensis

Agatha Catanensis è un percorso culturale che si svolge a Catania, con incontri programmati dall’11 gennaio all’8 febbraio. Le visite si tengono ogni settimana, in diverse date, a partire dalle ore 10.00 in Piazza Sant’Agata la Vetere. La durata di ogni appuntamento è di circa tre ore, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scoprire aspetti storici e culturali della città in modo approfondito e rispettoso.

