Agatha Catanensis
Agatha Catanensis è un percorso culturale che si svolge a Catania, con incontri programmati dall’11 gennaio all’8 febbraio. Le visite si tengono ogni settimana, in diverse date, a partire dalle ore 10.00 in Piazza Sant’Agata la Vetere. La durata di ogni appuntamento è di circa tre ore, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scoprire aspetti storici e culturali della città in modo approfondito e rispettoso.
11, 18, 25 Gennaio – 1, 2, 8, 12 Febbraio. APPUNTAMENTO ore 10.00 – Piazza Sant’Agata la Vetere. DURATA 3 ore circa. CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 25.00 (gratuito bambini fino a 10 anni) – Comprende la guida e gli ingressi ai siti. INFO E PRENOTAZIONIWhatsApp a: 338.1441760 333.9119648 351. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Giallo Agatha: il romanzo di Cristina Penco omaggia Agatha Christie
Leggi anche: Agatha Christie’s Seven Dials: teaser trailer della nuova serie Netflix su Agatha Christie
"Agatha Catanensis": a Catania un itinerario nei luoghi della Patrona Sant'Agata - I luoghi della Martire", un viaggio tra i luoghi dedicati alla Santa Patrona della città di Catania. balarm.it
Agatha Catanensis - Storia ed archeologia del martirio - Un itinerario fra storia e leggenda, evidenze archeologiche e tradizione, alla scoperta della Martire catanese, del suo culto, dei luoghi a lei dedicati. cataniatoday.it
Agatha Catanensis: sulle orme della Martire - Chiesa e Cripta di Sant'Agata la Vetere - cataniatoday.it
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.