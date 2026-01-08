Aforisma rilancia ' Professione Legno' per formare giovani falegnami creativi

Aforisma rilancia 'Professione Legno', un percorso formativo gratuito triennale rivolto ai giovani tra i 14 e i 18 anni. Organizzato dall'agenzia formativa Aforisma per l'anno scolastico 2026/2027, il corso offre un'opportunità di formazione professionale nel settore del legno, ideale per chi cerca una strada alternativa ai percorsi di studio tradizionali e desidera sviluppare competenze creative e pratiche.

L'agenzia formativa Aforisma organizza per l'anno scolastico 20262027 il corso gratuito triennale di istruzione e formazione professionale 'Professione Legno', dedicato ai giovani tra i 14 e i 18 anni che cercano una strada alternativa al percorso di studi tradizionale, per sviluppare le proprie.

