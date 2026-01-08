Aforisma rilancia ' Professione Legno' per formare giovani falegnami creativi

Aforisma rilancia 'Professione Legno', un percorso formativo gratuito triennale rivolto ai giovani tra i 14 e i 18 anni. Organizzato dall'agenzia formativa Aforisma per l'anno scolastico 2026/2027, il corso offre un'opportunità di formazione professionale nel settore del legno, ideale per chi cerca una strada alternativa ai percorsi di studio tradizionali e desidera sviluppare competenze creative e pratiche.

L'agenzia formativa Aforisma organizza per l'anno scolastico 20262027 il corso gratuito triennale di istruzione e formazione professionale 'Professione Legno', dedicato ai giovani tra i 14 e i 18 anni che cercano una strada alternativa al percorso di studi tradizionale, per sviluppare le proprie. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Con Aforisma torna il corso gratuito per diventare giovani falegnami Leggi anche: Gli studenti di 'Professione Legno' in visita al Consiglio Regionale Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Epifania con il 30% di ospiti in meno negli agriturismi pugliesi rispetto al 2025 forse per colpa del maltempo e della festa che cade in un giorno infrasettimanale. Sono le rilevazioni di terra Nostra Campagna amica di Coldiretti che rilancia sul valore dell'offerta - facebook.com facebook Le cento buone ragioni di Marco Zabotti per "Sperare ancora". Dedicato ai "rammendatori" del nostro tempo, il libro torna in edizione ampliata: da novanta a cento storie, per rilanciare la speranza come chiave di un nuovo umanesimo. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.