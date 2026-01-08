Affati tuoi raptus De Martino | colpisce Herbert Ballerina

Durante una puntata di Affari tuoi, Stefano De Martino ha avuto un gesto insolito nei confronti di Herbert Ballerina, simulando di colpirlo con un utensile da cucina. L’episodio, avvenuto in un momento di entusiasmo, ha attirato l’attenzione del pubblico. L’evento si inserisce nel contesto di una trasmissione caratterizzata da momenti di spontaneità, senza eccessi, offrendo uno spaccato di intrattenimento leggero e inaspettato.

"Il forchiaio usato contro il suo inventore". Pubblico di Affari tuoi in delirio: nel bel mezzo della puntata che ha visto come concorrente Donatella, bionda pacchista dal Piemonte, il padrone di casa del quiz show dell' access prime time di Rai 1 Stefano De Martino in un momento di entusiasmo (e con la fanfara di Garibaldi fu ferito in sottofondo) corre verso il disturbatore Herbert Ballerina e finge di colpirlo con il bizzarro utensile da cucina. Uno dei tanti siparietti tra i due mattatori del programma, incastonato in una partita decisamente fortunata per la signora Donatella e il suo compagno Valerio.

