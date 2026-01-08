Affari Tuoi Stefano De Martino spaventa il concorrente Il Dottore beffato

Nella puntata del 7 gennaio di Affari Tuoi, si è assistito a un confronto intenso tra Stefano De Martino e il concorrente, con il Dottore coinvolto in un episodio sorprendente. La serata ha offerto momenti di tensione e imprevedibilità, tipici di questo quiz televisivo. Ecco un riassunto delle principali dinamiche e dei colpi di scena che hanno caratterizzato questa nuova puntata.

Nella puntata del 7 gennaio di Affari Tuoi va in scena una nuova partita, fra sfide e colpi di scena. Con uno Stefano De Martino reduce dal successo della puntata speciale del 6 gennaio più in forma che mai. Affari Tuoi, Donatella dal Piemonte beffa il Dottore. Protagonista della puntata del 7 gennaio di Affari Tuoi, Donatella dal Piemonte. La concorrente ha deciso di giocare insieme al compagno Valerio, raccontando a Stefano De Martino di essere una modella over di professione. Determinata e decisa a vincere, Donatella ha affrontato la partita con astuzia e forza di volontà, nonostante la fortuna non fosse dalla sua parte, almeno all'inizio.

