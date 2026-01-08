Affari Tuoi De Martino asfalta Herbert Ballerina | Fatti una vita e non venire in studio

Durante una recente partecipazione a La Volta Buona, Stefano De Martino ha commentato con tono ironico una battuta rivolta a Herbert Ballerina, suo collaboratore in Affari Tuoi. L’episodio ha attirato l’attenzione, dimostrando come anche lontano dallo studio il conduttore mantenga un rapporto scherzoso e spontaneo con i colleghi. La scena sottolinea l’atmosfera informale e il rapporto di complicità tra i protagonisti della trasmissione.

Anche lontano dallo studio di Affari Tuoi, Stefano De Martino non smette di scherzare. Collegato con La Volta Buona, il conduttore di Rai 1 ironizza su Herbert Ballerina, ormai sua spalla durante la trasmissione. In particolare De Martino immagina l'ipotetica vittoria da 5 milioni di euro: "Glieli regalerei, così finalmente si fa una vita e smette di frequentare gli studi televisivi". Poi, parlando della sua famiglia, De Martino rivela a Caterina Balivo che con la tv "posso dire di cena tutti i giorni con mia madre e mio padre, anche se non ci sono fisicamente. È come essere sempre un po' a casa, anche se il nostro lavoro ci porta a essere spesso lontano dal focolare".

