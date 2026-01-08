Affare fatto con Emanuele Adamo L’esterno destro arriva dal Cesena In gruppo nella trasferta di Bolzano

Lo Spezia ha ufficializzato l'acquisto di Emanuele Adamo, esterno destro classe 1998 proveniente dal Cesena. L’accordo, concluso con la collaborazione tra i direttori sportivi Stefano Melissano e Filippo Fusco, prevede un trasferimento a titolo definitivo per una cifra complessiva di 300mila euro, inclusi eventuali bonus. Adamo è già stato inserito nel gruppo e ha partecipato alla trasferta di Bolzano.

L'esterno destro Emanuele Adamo, classe 1998, è un nuovo giocatore dello Spezia. Ieri, l'affondo decisivo del ds Stefano Melissano con il dirimpettaio cesenate Filippo Fusco sulla base di un accordo che prevede il versamento di 300mila euro (comprendendo i bonus) dalle casse dello Spezia a quelle del Cesena per l'acquisizione del giocatore a titolo definitivo. Determinante, per il buon fine dell'operazione, la volontà dell'atleta napoletano di vestire la maglia bianca, forte di una proposta contrattuale di tre anni messagli sul piatto dal club aquilotto. La situazione delle ultime ore da 'separato in casa' del giocatore ha portato il club romagnolo ad accettare l'offerta dello Spezia, in leggero rialzo rispetto ai 250mila euro iniziali, lontano dai 500mila euro richiesti da Fusco.

