Addio dazi, patto del grano a tavola. Fabianelli incassa il dietrofront Usa. Premi di produzione agli agricoltori.

Gli accordi sul patto del grano e la recente revoca dei dazi statunitensi rappresentano un passo importante per il settore agricolo italiano. Se da un lato la tassa al 107% sulla pasta è stata eliminata, resta da monitorare l’eventuale reintroduzione dei dazi a marzo, che potrebbe influenzare le esportazioni. Gli agricoltori italiani continuano a sperare in un sostegno stabile, mentre il mercato si prepara a eventuali nuovi scenari.

L’incubo dazi è finito, ma solo a metà. Se la tassa al 107 per cento per le imprese che vendono pasta in America è stata cancellata, resta da capire se a marzo i dazi sul settore saranno confermati dal dipartimento del commercio americano in base al preliminare fissato a dicembre che ipotizza un +13 per cento sull’export. Cifra alla quale va poi aggiunto il 15%, ovvero la tassa applicata sull’intero settore. "Certo, meglio così che oltre il tetto del 100 per cento dal quale eravamo partiti", commenta Andrea Fabianelli presidente del pastificio che porta il nome della famiglia castiglionese che lo ha fondato nel 1860. 🔗 Leggi su Lanazione.it

