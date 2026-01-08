Addio al mito del calcio inglese | è morto Terry Yorath

Terry Yorath, figura storica del calcio inglese, ci lascia. Con la sua presenza discreta e il sorriso moderato, ha lasciato un’impronta significativa nel mondo dello sport. La sua carriera è stata caratterizzata da professionalità e dedizione, rappresentando un esempio di integrità e rispetto. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca, lasciando un ricordo di sobrietà e passione per il calcio.

Una stretta di mano all’uscita di Elland Road, un sorriso appena accennato e quell’aria da uomo che non ha bisogno di alzare la voce per farsi ascoltare. L’immagine di Terry Yorath che molti tifosi ricordano è questa: un capitano dal carisma quieto, più sostanza che apparenza, cresciuto nella bottega severa di Don Revie e diventato poi la guida di una nazionale, il Galles, che con lui ha riscoperto di poter sognare. Yorath è morto all’età di 75 anni dopo una breve malattia. Prima di essere il CT che portò il Galles a un passo dal Mondiale 1994, Terry Yorath è stato un mediano scolpito dal lavoro quotidiano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

