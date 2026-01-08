addio ad andrea gallacci ex primario a castelnuovo e lucca

È scomparso Andrea Gallacci, ortopedico e traumatologo, ex primario a Castelnuovo e Lucca, all’età di 75 anni. La sua morte, avvenuta nella serata del 7 gennaio 2025, rappresenta una perdita significativa per la comunità medica locale. Gallacci lascia un ricordo professionale e umano importante, testimoniato dalla lunga carriera dedicata alla cura e al benessere dei pazienti.

Lucca, 8 gennaio 2025 - È morto a 75 anni, la sera del 7 gennaio, Andrea Gallacci, ortopedico e traumatologo. Era molto conosciuto a livello regionale e nazionale, in particolare per la sua competenza nei disturbi della spalla, ex primario negli ospedali di Castelnuovo di Garfagnana e Lucca. L’Azienda Usl Toscana nord ovest esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa del dottore. Originario di Pistoia, si era laureato in Medicina e chirurgia nel 1975 all’università di Firenze, con specializzazione in ortopedia e traumatologia nello stesso ateneo nel 1984. Ha lavorato per molti anni in Toscana nell’ambito della sanità pubblica e ha sempre svolto con competenza e disponibilità gli importanti incarichi che gli sono stati affidati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

