addio a oscar ceccarini il contadino che era diventato operaio unoaerre e poi segretario fiom

Oggi si è spento Oscar Ceccarini, ex operaio Unoaerre e figura di rilievo della Fiom Cgil. Nato come contadino, ha dedicato gran parte della sua vita al lavoro e alla rappresentanza sindacale. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità e il movimento sindacale di Arezzo.

Arezzo, 7 gennaio 2026 – E’ morto stamani Oscar Ceccarini, ex operaio Unoaerre e storico dirigente della Fiom Cgil. Era nato nel 1938 in una famiglia contadina di San Giustino Umbro. A 17 anni al lavoro nei campi preferisce quello in fabbrica. Vince quindi le resistenze del “padrone” del podere che pretendeva di decidere tutto quello che si faceva anche fuori del lavoro. S’iscrive alla scuola professionale meccanica Bufalini di Città di Castello che, alla fine dei 3 anni di corso, lo manda allo stabilimento Lancia di Bolzano che stava cercando meccanici specializzati. Dopo il servizio militare torna ad Arezzo, entra alla Unoaerre e si iscrive alla Cgil. 🔗 Leggi su Lanazione.it

