Addio a Massimo Santarelli L’Anvcg piange la scomparsa del presidente

L’Anvcg di Arezzo annuncia con dolore la perdita del presidente Massimo Santarelli. La sezione esprime il proprio cordoglio per la sua scomparsa, ricordando il suo impegno e la dedizione nell’ambito delle vittime civili di guerra. Santarelli ha lasciato un segno importante nel percorso dell’associazione, che ora si stringe alla famiglia e ai suoi cari in questo momento di lutto.

La sezione di Arezzo dell’ANVCG - Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra piange la scomparsa del presidente Massimo Santarelli. Alla guida dell’associazione dal maggio del 2025 dopo otto anni da consigliere, Santarelli è stato autentico testimone di valori di umiltà, disponibilità. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

