Addio a Jan Steenberg morto poche ore dopo aver compiuto 121 anni
Jan Steenberg, noto come Oom Jan, è scomparso a Capodanno, poche ore dopo aver festeggiato il suo 121º compleanno. La sua morte, dovuta a un attacco d’asma, rappresenta una perdita significativa. La notizia arriva in un momento simbolico, lasciando un vuoto tra chi lo ha conosciuto e apprezzato nel corso degli anni.
Jan Steenberg, conosciuto affettuosamente come Oom Jan, è morto a causa di un attacco d'asma poche ore dopo aver celebrato quello che sarebbe stato il suo 121esimo compleanno. L'uomo viveva in Sudafrica ed è deceduto il giorno di Capodanno nel villaggio di Colchester, nella provincia del Capo Orientale. Era nato il 31 dicembre 1904 e per anni aveva sostenuto di essere l'uomo più anziano del mondo, anche se non ha mai ottenuto il riconoscimento ufficiale del Guinness World Records. Nonostante l'età straordinaria, Steenberg non figurava nei registri ufficiali dei supercentenari.
