Addio a don Antonio Cesareo | borgo Incoronata perde una colonna del Santuario
La comunità di Foggia piange la scomparsa di don Antonio Cesareo, sacerdote dei Figli della Divina Provvidenza. Figura stimata e rispettata, don Cesareo rappresentava una presenza importante nel borgo Incoronata, dove è ricordato come una vera
La comunità ecclesiale di Foggia è in lutto per la scomparsa di don Antonio Cesareo, sacerdote dei Figli della Divina Provvidenza (Opera Don Orione). Aveva 86 anni. Le esequie si terranno nella giornata di domani, venerdì 9 gennaio, alle ore 15 presso il Santuario Madre di Dio Incoronata, di cui. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
