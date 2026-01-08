Addio a don Antonio Cesareo | borgo Incoronata perde una colonna del Santuario

Da foggiatoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La comunità di Foggia piange la scomparsa di don Antonio Cesareo, sacerdote dei Figli della Divina Provvidenza. Figura stimata e rispettata, don Cesareo rappresentava una presenza importante nel borgo Incoronata, dove è ricordato come una vera

La comunità ecclesiale di Foggia è in lutto per la scomparsa di don Antonio Cesareo, sacerdote dei Figli della Divina Provvidenza (Opera Don Orione). Aveva 86 anni. Le esequie si terranno nella giornata di domani, venerdì 9 gennaio, alle ore 15 presso il Santuario Madre di Dio Incoronata, di cui. 🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Il mondo dell’arte perde una colonna: addio a Frediano Farsetti, storico gallerista

Leggi anche: Allarme truffa del profumo, donne stordite e derubate nei parcheggi di Colonna e San Cesareo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.