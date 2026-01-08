Ad Avella la Tombolata Gourmet | gioco tradizione e memoria condivisa

Ad Avella, il 11 gennaio 2026 alle 17, si svolge la “Tombolata Gourmet”, un evento che unisce gioco, tradizione e memoria condivisa. Un’occasione per coinvolgere famiglie e comunità in un pomeriggio di convivialità, riscoprendo le radici culturali del territorio. Un momento semplice e raccolto, dedicato alla consapevolezza delle proprie tradizioni attraverso un’attività che unisce divertimento e memoria.

Un pomeriggio all’insegna della tradizione e della convivialità attende grandi e piccoli ad Avella. Sabato 11 gennaio 2026, alle ore 17.00, Mood Tarantella, insieme agli amici di Irpinia Mood Lab Kids, presenta la Tombolata Gourmet, un evento pensato per far riscoprire le merende di una volta e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Tradizione salentina e creatività gourmet, San Martino da Why Not? Leggi anche: La memoria condivisa. Gli onori ai caduti e alle forze armate Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Ad Avella la “Tombolata Gourmet”: gioco, tradizione e memoria condivisa; Ad Avella torna la magia delle merende di una volta: il 5 gennaio la “Tombolata Gourmet – Le merende di una volta”. TOMBOLATA DI SANTO STEFANO AD AVELLA Riascolta il servizio e guarda le foto - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.