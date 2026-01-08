Acquisto Salernitana imprenditore sannita ci riprova | Disponibili a trattare

Fabrizio D’Aloia, imprenditore sannita e fondatore di Microgame, ha manifestato nuovamente interesse per l’acquisto della Salernitana. Residente a Londra, D’Aloia si mostra disponibile a trattative, aprendo la possibilità di un suo coinvolgimento nel mondo del calcio. La situazione resta in evoluzione, con l’obiettivo di valutare eventuali accordi futuri che possano portare a una nuova gestione del club campano.

Tempo di lettura: < 1 minuto Potrebbe esserci la Salernitana ed il conseguente ingresso nel mondo del calcio nel futuro di Fabrizio D’Aloia, imprenditore originario di Benevento che risiede a Londra, ex proprietario e fondatore di Microgame, azienda leader nei giochi on line. Già nell’estate del 2024 D’Aloia aveva mostrato grande interesse per il sodalizio granata, ma all’epoca la trattativa si arenò quasi subito. Ora, con la squadra retrocessa in terza serie, il discorso potrebbe essere ripreso in caso di apertura da parte della società del patron Danilo Iervolino. “ Ci sono stati degli approcci – ha spiegato l’imprenditore D’Aloia – ma al momento non c’è nessuna trattativa sul tavolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

