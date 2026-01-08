Acolti TV Total Audience | Mercoledì 7 Gennaio 2026 Boom di Uomini e Donne +93K

La serata televisiva di mercoledì 7 gennaio 2026 evidenzia un aumento della total audience, con un incremento di 93.000 spettatori per Uomini e Donne. Canale 5 si conferma leader del prime time, mentre Rai1 mantiene una posizione stabile, ma con una quota più contenuta. Questi dati riflettono le tendenze di consumo e il ruolo crescente delle trasmissioni di intrattenimento nel panorama televisivo.

La serata televisiva di mercoledì 7 gennaio 2026 conferma il peso sempre più rilevante della total audience, con Canale 5 che guida il prime time e Rai1 stabile ma distante. I dati mostrano variazioni interessanti anche nella classifica dei programmi che beneficiano maggiormente della misurazione estesa. In prima serata, su Rai1 Purché finisca bene – Tempi supplementari viene seguito da 2.250.000 spettatori, pari al 13,03% di share. Canale 5 domina con A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna, che conquista 4.075.000 spettatori e uno share del 25,25%, risultando il programma più visto della serata. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Acolti TV Total Audience | Mercoledì 7 Gennaio 2026. Boom di Uomini e Donne +93K Leggi anche: Ascolti TV Total Audience | Giovedì 27 Novembre 2025: boom di Uomini e Donne, Un Professore e Il Paradiso delle Signore Leggi anche: Ascolti TV Total Audience | Mercoledì 3 Dicembre 2025. Uomini e Donne +87K e Il Paradiso +56K guidano la crescita La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Ascolti tv ieri domenica 4 gennaio chi ha vinto tra Chi vuol essere Milionario, Prima di noi e Report; Ascolti tv ieri lunedì 5 gennaio chi ha vinto nettamente tra Ogni promessa è debito e Io sono Farah; Ascolti tv ieri giovedì 1 gennaio chi ha vinto tra Biancaneve, Ficarra e Picone, Harry Potter e Quarto Grado; Ascolti tv ieri sabato 3 gennaio chi ha vinto tra Tg1 Venezuela, Quarta Repubblica, Pavarotti e Barbero. Ascolti tv ieri (7 gennaio): trionfo Sabrina Ferilli, A Testa Alta parte col botto e asfalta Zeno - La nuova fiction Mediaset vince la prima serata con più di 4 milioni di spettatori, Tempi Supplementari si ferma al 13,1% di share: tutti i dati Auditel ... libero.it

