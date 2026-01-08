Acireale studenti ciceroni per la mostra multimediale Anne Frank una storia attuale

Ad Acireale è stata inaugurata questa mattina nella sala Zelantea la mostra multimediale “Anne Frank. Una storia attuale”. L'iniziativa coinvolge studenti ciceroni che guidano i visitatori attraverso un percorso che mette in luce l’importanza della memoria e dei valori di tolleranza. La mostra, itinerante, si propone di sensibilizzare il pubblico su temi di attualità legati alla storia di Anne Frank e alle sfide della convivenza civile.

È stata inaugurata questa mattina, nella sala Zelantea del municipio di Acireale, la mostra itinerante "Anne Frank. Una storia attuale", curata dalla Casa-Museo Anne Frank di Amsterdam e allestita ad Acireale dall'8 al 16 gennaio 2026, grazie al sostegno dell'Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi.

