Acilia minimarket assaltati da stranieri | vetri spaccati e titolari aggrediti
Nella zona di Acilia, si sono verificati due episodi di rapina ai danni di minimarket, avvenuti a breve distanza di tempo. Entrambi gli episodi sono stati compiuti da cittadini stranieri, con danni ai locali e aggressioni ai titolari. Le autorità stanno indagando sugli eventi per chiarire le circostanze e garantire la sicurezza nella zona.
Le rapine sono state due a mezz’ora circa l’una dall’altra. Entrambe sono state commesse da cittadini stranieri. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Minimarket presi d'assalto a distanza di mezz'ora l'uno dall'altro ad Acilia nella serata di ieri, giorno dell'Epifania facebook
Minimarket presi d’assalto ad Acilia: bottigliate di vetro e pugni ai commercianti ilfaroonline.it/2026/01/07/min… #news #notizie #cronaca x.com
