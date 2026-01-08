Acilia minimarket assaltati da stranieri | vetri spaccati e titolari aggrediti

Nella zona di Acilia, si sono verificati due episodi di rapina ai danni di minimarket, avvenuti a breve distanza di tempo. Entrambi gli episodi sono stati compiuti da cittadini stranieri, con danni ai locali e aggressioni ai titolari. Le autorità stanno indagando sugli eventi per chiarire le circostanze e garantire la sicurezza nella zona.

